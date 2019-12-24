'Devletin malı deniz' diyenlerde bugün: Eğitim masrafını da İBB'ye ödetmiş

İBB iştiraklerinden İSBAK'ta 2008-2015 yılları arasında çalıştığı ve bu süreçte eğitim için İBB bursuyla ABD'ye gönderildiği haberleriyle gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın eğitimi için belediye kasasından 39 bin 892 liralık bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İSBAK'ta 2008-2015 arasında çalıştığı iddiası ile gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

İSBAK'ta 14.11.2008 tarihinde uzman kadrosunda işe başlayan Kaya'nın bu tarihten iki ay sonra 12.01.2009'da yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gönderildiği ve yurt dışındaki eğitimi sırasında da İBB'den maaş almayı sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Kaya'nın eğitim için gittiği ABD'den 1,5 yıl sonra, 21.05.2010 tarihinde yüksek lisansı yarıda bırakarak dönüş yaptığı ve İSBAK şirketi tarafından Kaya'nın yurt dışında bulunduğu sürede aldığı eğitimden dolayı, ABD'deki eğitim kurumuna 39.892 liralık ödeme yapıldığı iddia edildi.

KARDEŞLERİ DE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE

Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşlerinden Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak da Kuveyt Büyükelçisi. Sayan’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olarak görev yapmış ve belediyelerden aldığı ihaleler uzun süre tartışılmıştı.