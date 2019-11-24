Devletin kaynak ihtiyacı halktan toplanacak

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Meclis’ten geçen internet vergisini vatandaşların ödemek zorunda kalabileceğini, huzurevlerinden de konaklama vergisi alınabileceğini söyledi.

Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, AKP'li milletvekillerinin hazırlayıp Meclis'ten geçirdiği "Dijital Hizmetler Vergisi" kanunuyla vatandaşların vergi yükünün artacağını söyledi. Kartaloğlu, Konaklama Vergisi'nin huzurevlerinde yaşayan yaşlı insanlara ek vergi yükü getirebileceği uyarısında bulunurken, “Vergiden bir tek öğrenci yurtları, pansiyonları ve kampları muaf tutulmuş. Bu durumda huzurevlerinde konaklayanlardan vergi mi alınacak?” diye sordu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Kartaloğlu, büyük tartışmaların ardından Meclis'ten geçen torba kanuna ilişkin "çok kazanandan çok vergi alınacağı" ve "vergideki adaletsizliği kısmen gidereceği" iddiasının doğru olmadığını, söylenenin aksine daha çok devlete kaynak sağlama amacı taşıdığını belirtti. Kartaloğlu, “Düzenlemenin her kaleminde devletin acil kaynağa ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyacın vergiler yoluyla halktan toplanacağı net şekilde görünüyor” dedi.

'ERİŞİM ENGELİ YARGI KARARIYLA OLABİLİR'

Emre Kartaloğlu, uluslararası internet şirketlerinden yüzde 7,5 oranında yeni vergi alınmasını öngören düzenlemeyle Google, Facebook gibi şirketlerin hedeflendiğini ancak uygulamada verginin yine bu şirketlerden değil, bunlardan hizmet alan vatandaşlardan alınmak zorunda kalınacağını söyledi. Yasaya göre, vergisini ödememesi halinde idari kararla bu şirketlere internet erişiminin engelleneceğine dikkat çeken Kartaloğlu, “Erişim engeli idari değil ancak yargı kararıyla olabilir” dedi.

'FATURALARIN İNTERNETTEN DÜZENLENMESİ SORUNLAR YARATACAK'

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, vergiyle ilgili çıkarılan her yeni düzenlemenin TÜRMOB'un 110 bin üyesini oluşturan serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere yeni iş yükleri getirdiğini de söyledi.

Kartaloğlu, önümüzdeki yılın başından itibaren 5 bin lirayı aşan faturaların Gelir İdaresi'nin açtığı portal üzerinden internetten düzenlenmesinin zorunlu hale geleceğini ancak bunun uygulamada çok ciddi sorunları da beraberinde getireceğini bildirdi. Düzenlemeyle birlikte örneğin tarladaki ürün için müstahsil makbuzunun internet üzerinden düzenlenmek zorunda kalınacağına işaret eden Kartaloğlu, “Çiftçi tarlada internete nasıl erişecek? Sadece şehirler değil, Türkiye geneli düşünüldüğünde, mükelleflerin hem internete erişiminde hem de interneti doğru kullanımında ciddi sorunlar ve aksamalar yaşanabilir” dedi.