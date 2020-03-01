Devletin çiftçiye borcu artıyor

Çiftçilerin devletten 'destekleme prim' alacağı 177 milyar liraya ulaştı. Ödenmeyen paraların nereye kullanıldığı açıklanmıyor.

Çiftçinin devletten alması gereken yaklaşık 318 milyar destekleme priminin yalnızca 141 milyar lirasının ödendiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM'de açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut 24 ilde biriken çiftçiye mazot ve gübre desteğinin acilen ödenmesi gerektiğini söyledi.

Üreticilerin mazot, gübre, yem, ilaç, elektrik, sulama gibi temel girdilerinin 2002 yılından bu yana 8 ile 10 kata kadar arttığını belirten Barut şöyle konuştu:

“2006'da çıkarılan Tarım Kanunu'na göre, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i tarıma destek olarak ayrılırdı. Ancak o günden bugüne bu oran tam uygulanmadı, yüzde yarım ve altında verildi. Bugüne kadar çiftçinin yaklaşık 318 milyar destekleme alacağı olup bu rakamın sadece 141 milyar lirası ödendi. 177 milyar lirası verilmedi. Bu parayı kimler nasıl ve nerelere kullandı? Neden üreticinin parasını vermiyorsunuz?''