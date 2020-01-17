Devleti böyle soyuyorlar: Kendi binasından çıktı, 30 milyon kira ödedi...

Yeni bina yapımı için TOKİ ile anlaşan ve kendi binasını Adalet Bakanlığı'na devreden ETİ Maden, TOKİ binayı bitiremeyince kiraya çıktığı AVM'ye 30 milyon kira parası ödemek zorunda kaldı. TOKİ ise 68 milyon lira ödenek ayrılan binayı 200 milyon lira harcanmasına rağmen bitiremedi.

Yeni hizmet binası yapımı kararı alan ETİ Maden, TOKİ ile anlaşma sağladı ve genel müdürlük binasını Adalet Bakanlığı’na devredip, lüks bir alışveriş merkezinde kiraya çıktı. Yapımına 2011'de karar verilen ETİ Maden Genel Müdürlüğü hizmet binası ise bitmeyip sürüncemede kalınca, devlete şimdilik kira parası olarak 30 milyon liraya patladı. TOKİ tarafından ilk olarak 68 milyon lira ödenek ayrılan ancak yıllar içinde maliyeti 200 milyon liraya çıkan binanın 2019'da bitirilmesi öngörülmüştü. ETİ Maden şimdiye kadar bina maliyetinin yaklaşık 6'da biri oranında, 30.6 milyon lira kira parası ödedi. Sayıştay, devletin daha fazla zarara uğramaması için genel müdürlük binasının bir an önce bitirilmesini istedi.