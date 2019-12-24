'Devlete katil diyemezsiniz' diyenlere mor boya attılar, gözaltına alındılar

TGB tarafından Ankara'da yapılan ‘Las Tesis' karşıtı açıklamayı protesto eden ve mor boya fırlatan 9 kadın öğrenci gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi’nde yarın yapılacak “Las Tesis” protestosuna karşı açıklama yapan TGB’ye kadın öğrenciler mor boyalarla tepki gösterdi.

'KİMİNLE DANS ETTİĞİNİZİN FARKINDA MISINIZ?'

TGB’nin, “Kiminle dans ettiğinizin farkında mısınız?” pankartıyla yaptığı açıklamada, “Ankara Üniversitesi’nde ‘Las Tesis’ dansı adı altında devlet düşmanlığı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu dansın derdi Türk kadınının sorununu çözmek değildir. Emperyalizmle mücadele eden devleti, polisi, yargıyı tecavüzcü ve katil ilan etmek; yüzlerce kadınımızı sokak ortasında öldüren PKK ve FETÖ ile dans etmektir” denildi.

Açıklamaya tepki gösteren kadın öğrenciler TGB’lilerin üzerine mor boya püskürttü.

Protesto sonrası 9 kadın gözaltına alınırken, “2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 320 TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

SOYLU DA BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şarkının sözlerindeki "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hakimler, devlet ve başkan" şeklindeki ifadelere ilişkin, "Eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, 'Bunları söylemeye devam etsinler’ derse ben İçişleri Bakanıyım, kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım. Dans, elbette ki dans… O zaman CHP Grubu 'Tecavüzcü demekte bir mahzur yok' desin. 'Tecavüzcü polis…' Böyle bir şey olabilir mi?" demişti.