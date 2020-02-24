Devlet okulundan ana sınıfı manzarası: 'Ayda bin lira masrafımız var'

Eğitimin özelleştirilmesi arttıkça okul giderleri de velilerin üzerinden sağlanıyor. Bir devlet okulunda henüz ana sınıfındaki bir öğrencinin velisinin anlattıkları eğitimin nasıl paralı hale getirildiğini ortaya koyuyor.

Okul öncesi eğitimin çocukları ilkokula hazırladığı, sosyalleşmelerine katkı sağladığı ve ilerleyen yıllarda akademik başarıyı arttırdığı bilinen bir gerçek. Ülkemizde 3-5.5 yaşındaki öğrenciler okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt olabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimde okullaşma oranını arttırmak için planlamalar yaptığını ve 2023 yılında 5 yaşındaki çocuklar için okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirileceğini iddia ederken, "Böylesine önemli bir eğitim kademesine emekçi çocukları ulaşabiliyor mu?" sorusuna cevap aradık.

Okul öncesi eğitimin içeriğini, ailelere maliyetini İstanbul’da bir devlet okulu velisiyle değerlendirdik.

'HER SENE KAYIT PARASI ALINIYOR'

Meral hanım, öncelikle çocuğunuzun gittiği okuldan bahseder misiniz? Neden o okulu tercih ettiniz? Hangi koşullarda kayıt yaptırdınız?

Oğlum iki yıldır devam ediyor bu okula. Bir arkadaşın çocuğu gidiyordu oraya. Arkadaş tavsiye etti. Sonra karar verdik, kayıt yaptırmak istedik. Başta "Yaşı küçük, alamayız" dediler. Öncelikle 60-66 aylık çocuklara öncelik veriliyormuş. Onlardan kontenjan kalırsa daha küçük çocukları kaydediyorlarmış. Evimize daha yakın başka okullar da oldu, vermek istediğimiz ama onlar da yaşı küçük olduğu için kabul etmedi. Böyle birkaç okul gezdikten sonra şimdiki okulumuzda karar kıldık. Ve oğlumuzu kayıt ettirdik.

Ne kadar para ödediniz kayıtta?

Geçen yıl 750 lira vermiştik. Bu yıl için ise 500 lira istediler sene başında. Zorunlu olmadığı ve bir sürekliliği olmadığı için her sene baştan kayıt parası alınıyor.

EĞİTİMDE SOYGUN: AYLIK SABİT AİDATLAR, DERS ÜCRETLERİ..

Kayıt için ödenen dışında her ay da para ödüyor musunuz?

Evet ödüyoruz. 180 lira aylık sabit aidatı var. Onun dışında 500 lira civarı, ayına göre ayrıca para ödüyoruz. Ay içindeki haftaya göre değişiyor. 475 veya 525 lira ödüyoruz. Normalde okul sabahtan öğleye kadar aslında. Ama ikinci bir seçenek olarak saat 17.00’ye kadar da kalabiliyor çocuklar. Ben de, eşim de çalıştığımız için çocuğun saat 17.00’ye kadar okulda olmasını istiyoruz. Öğleden sonra da gittiği için ekstra para ödüyoruz. Ayrıca İngilizce, drama gibi dersler oluyor. Onlar için de para ödüyoruz.

'PARALI DERSE GÖNDERMEZSEK ÇOCUK SINIFTA KÖŞEDE BEKLEMEK ZORUNDA'

O dersler için neden ayrıca para ödüyorsunuz? Bu dersler her hafta oluyor mu? Ve bunları almak zorunlu mu?

Tabi. Her hafta alıyor öğrenciler dersi. Ama onun için ayrıca para ödüyoruz. Bir ders için 30 lira isteniyor. Ona göre ayda bir ders için 120 lira gibi bir masraf çıkıyor. Bu dersleri kendi öğretmenlerimiz vermiyor. Dışardan başka öğretmenler geliyor, onlara ödeyeceği parayı da okul bizden topluyor. Aslında zorunlu değil bu dersleri almak ama sınıfta çoğunluk isteyince biz de almak zorunda kalıyoruz. Aksi takdirde bizim çocuğumuz arkadaşları ders yaparken sınıfın bir köşesinde tek başına oturmak zorunda kalacak. Ona o esnada bir etkinlik yapmıyorlar. Çok can sıkıcı bir durum çocuk için. O yüzden mecbur kalıyoruz o dersleri de almaya. Ayrıca sadece İngilizce değil, drama ve modern dans dersleri de var bu şekilde ayrıca ücret ödediğimiz.

O zaman kayıt parası dışında ayda ortalama bin lira gibi bir masrafınız var diyebilir miyiz?

Evet ama başka masraflar da çıkıyor. Örneğin gecen dönem başında ekstra masraflar için 200 lira topladılar. Bu dönem de 100 lira istediler.

Ekstra masraflar nedir?

Ufak tefek masraflar çıkıyor yıl içinde. Öğretmen bir etkinlik yaptıracağı zaman bazen araç gereçler alması gerekiyormuş. Velilerden her seferinde para toplamamak için dönem başında toplu olarak alıyorlar o parayı.

Her ay ödediğiniz aidatlardan neden karşılanmıyor bu masraflar?

O aidatı okul alıyor. Ama sınıf içinde bazen öğretmenin uyguladığı etkinlikler için örneğin kitap almak için, temizlik malzemesi için.

'ÇOCUK' OLAMAYAN ÇOCUKLAR..

Peki okulda çocuğunuzun aldığı eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce çocuğa faydalı oluyor mu?

Bir kere çocuğuma faydalı olduğunu düşünüyorum tabi. Ama genel olarak okulların çocukları çok sıktığını düşünüyorum. Çok fazla etkinlik yapıyorlar. Çocuklar aslında çocuk olamıyorlar. Öğretmen akşam veliye şunu göstermek istiyor; ben bugün bir şeyler öğrettim çocuklara. Rahat rahat oyun oynayamıyorlar. Hep bir hazırlık faaliyet içindeler. Benim oğlum ilk zamanlarda çok sıkılıyordu. Gitmek istemiyordu. Son zamanlarda arkadaş edindiği için çıkışlarda oyun oynayabildiği için seviyor artık. Ama gerçekten sıkıyorlar çocukları bir şeyler öğreteceğiz diye. Aslında ben okula hem sosyalleşsin hem de ben işteyken güvende olsun diye gönderiyorum çocuğumu. Ama üzülüyorum da bir taraftan. Çocuk okuma yazmayı veya diğer bilgileri zamanı gelince zaten öğrenecek.

Bu kadar fazla etkinlik yapmalarının bir sebebi veliler olabilir tabi. Büyük ihtimalle veliler “Buraya bu kadar para ödüyoruz, çocuk ne görüyor?” diye soruyorlar. Öğretmen de onun sıkıntısını yasayarak sürekli etkinlik yapmak zorunda hissediyor kendini. Yani aslında bir şekilde mecbur bırakılıyor veli çocuğunu yazdırmaya ve para ödemeye. Para ödedikten sonra da velinin istemediği kadar çok etkinlik yapıyorlar. İşte tiyatroya gittik, şuraya gitti, fotoğraf çekilecekdiyerek sürekli bir şeyler çıkıyor yani.