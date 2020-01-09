Devlet okulunda Atatürk posterinin üzerini kapattılar, cübbeli, sarıklı etkinlik düzenlediler

'FETÖ'den AKP'ye geçen Milli Eğitim'e bağlı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonunda yapılan cübbeli sarıklı Sıla Vakfı toplantısında Atatürk posterinin üzeri kapatıldı.

İzmir'de yılbaşında bildiri dağıttıkları için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle" suçlanıp haklarında şikayet dilekçesi verilen Sıla Vakfı, önceki gün İzmir'de toplantı düzenledi.

KHK ile kapatılan ve binasına el konulan FETÖ'ye ait Yamanlar Koleji (şimdiki adı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi) spor salonundaki etkinlikte Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de konuşma yaptı. Cübbe ve sarıklı yüzlerce kişinin katıldığı toplantıda tekbirler getirildi.

Mansetturkiye.com'un haberine göre, liderliğini Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, sözcülüğünü ise kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı cemaata bağlı olan Sıla Vakfı'nın devletin okulunu nasıl, ne şartlarda kiraladığı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan etkinlikte salondaki Atatürk posterlerinin üzeri de kapatıldı.