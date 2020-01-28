Devlet mezarlığına eşlerin de defnedilmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'ten geçti

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada kabul edildi.
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir" fıkrasının eklenmesini öngören yasa teklifinde yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtilmişti.
Rahşan Ecevit, 17 Ocak Cuma akşamı tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaşamını yitirmiş, cenazesi 19 Ocak'ta Bülent Ecevit’in devlet mezarlığındaki kabrine defnedilmişti.