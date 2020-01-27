Devlet mezarlığına eşlerin de defnedilmesine ilişkin yasa teklifi komisyondan geçti

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklifle cumhurbaşkanları, TBMM başkanları, başbakanlar ve İstiklal Harbi Komutanları eşlerinin vefatında, vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi imkanı getiriliyor.
Teklif, 5 partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Teklif yasalaşırsa yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olacak.
Rahşan Ecevit, 17 Ocak Cuma akşamı tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaşamını yitirmiş, cenazesi 19 Ocak'ta Bülent Ecevit’in devlet mezarlığındaki kabrine defnedilmişti.