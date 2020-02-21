Devlet hastanesinde Süleymancıların çamaşırları yıkanıyor!

Türkiye'de faaliyet gösteren dinci yapılanlamalar arasında yaygınlığı açısından en önde gelenlerden biri olduğu bilinen Süleymancılar cemaati ile ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı.

Ordu’daki bir devlet hastanesinin çamaşırhanesinde Süleymancılar cemaatine ait yurttan gelen çamaşırların yıkatıldığı öğrenildi.

İddiaya göre Ünye Devlet Hastanesinde görevli personel R.D’nin, cemaat yurdunda kalan çocuklarının montunun kaybolması olayı ortaya çıkarttı.

Buna göre R.D, cemaat yurdunda kalan çocuklarının montuyla eve gelmemesini fark ettikten sonra yurt yetkililerine; “Çocuklarım montlarını eve getirmedi yurtta olabilir mi?” diye sordu. Yetkililer ise R.D’ye “Montlar yurtta yok, Biz çamaşırları Devlet Hastanesi çamaşırhanesinde yıkatıyoruz. Muhtemelen orada olabilir oraya bakın” cevabını verdi.

Bu cevabı almasının ardından; kendisinin de çalıştığı Ünye Devlet Hastanesi çamaşırhanesi yetkililerine giden R.D, Süleymancı olarak bilinen (Ünye S. Yurdu) cemaat yurduna ait nevresimlerin çamaşırhanede olduğunu fark ettiğini söyledi.

R.D, çamaşırhane yetkililerinden de ilgili cemaat yurdunun çamaşırlarının sık sık Ünye Devlet Hastanesi çamaşırhanesinde yıkatıldığını öğrendiğini dile getirdi.

Saglikpersonelihaber.net‘teki habere göre Ünye Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı aynı zamanda çamaşırhane sorumlusu olan Hasan K.’nin kurum içerisinde yaptığı mobbing uygulamaları ile biliniyor. Bu nedenden dolayı iddia sahibi R.D de çamaşırhanedeki skandalı ortaya çıkararak hem CİMER’e hem de İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe verip şikayette bulundu.