'Devlet bankaları TL değer kaybetmesin diye 1-1,5 milyar dolar sattı'

Türk devlet bankalarının cuma günü yaşanan liradaki düşüşü engellemek için 1 milyar ile 1,5 milyar dolar arasında satış gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bloomberg, konuya yakın üç kaynağına dayandırdığı haberinde, Türk devlet bankalarının cuma günü yaşanan liradaki düşüşü engellemek için 1 milyar ile 1,5 milyar dolar arasında satış gerçekleştirdiğini iddia etti.

Habere göre, satışlar ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından gerçekleşti. Türk Lirası %0,4'lük bir gerileme yaşayarak son sekiz ayda dolar karşısındaki en düşük seviyeye geriledi, dolar/TL gün içinde 5,9781 TL seviyelerine kadar geldi.

Haberde, söz konusu dolar satma pratiğinin tartışmalı olduğu, satış tutarını merkez bankası tarafından örtülü müdahaleye bağlayan spekülasyonun, lirayı yabancı yatırımcı için daha az cazip hale getirdiği belirtildi.

'YEREL SEÇİMLERDE DE UYGULANDI'

Haberde geçtiğimiz Mart ayındaki yerel seçimlerde de benzer bir uygulama ile yaklaşık 15 milyar dolar satış yapıldığı iddia edildi. Ekim ayında ise Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları nedeniyle ABD’den gelebilecek cezalandırıcı müdahalelerden çekinilerek 3,5 milyar dolarlık satış yapıldığı öne sürüldü.