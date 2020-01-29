Devlet Bahçeli yeniden mi rahatsızlandı? MHP Grup toplantısı iptal edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Grup Toplantısı'nın ertelendiğini duyurdu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle 9 Temmuz 2019 tarihinden beri ara verdiği TBMM grup toplantısı konuşmalarına 14 Ocak 2020'de yeniden başlamıştı.
Semih Yalçın'ın MHP Grup Toplantısı'nın ertelendiği mesajının ardından akıllara Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu geldi. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmadı.
SEMİH YALÇIN: GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE ERTELENDİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Semih Yalçın'ın mesajı şöyle:
"Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarın saat 11.00'de TBMM’de yapılması planlanan grup toplantısı, görülen lüzum üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir.
MHP grup toplantısının yapılacağı gün, daha sonra paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."