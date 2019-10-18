Dersim'de TKP'ye Suriye yasağı

Türkiye Komünist Partisi'nin il binasında yapmak için hazırlandığı 'Suriye'de neler oluyor?' başlıklı söyleşi Tunceli Valiliğinin çıkardığı jet kararla yasaklandı.

Pazar günü Türkiye Komünist Partisi'nin Dersim İl Binası’nda yapılması planlanan “Suriye’de Neler Oluyor?” başlıklı söyleşi Tunceli Valiliği’nin bugün çıkardığı jet kararla yasaklandı.

Yasaklama için herhangi bir gerekçe gösterilmeyen kararda “tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, nçadır kurma, oturma eylemi, stand açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster açma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma , konferans vb. tüm etkinliklerin 18 Ekim 2019 günü saat 00.01'den 19 Kasım 2019 günü saat 23.59’a kadar 30 gün süreyle yasaklandığı” bildiriliyor.

SOSYALİZME İLGİ KORKUTUYOR

Türkiye Komünist Partisi Dersim örgütünün görüşüne göre, Dersim ve diğer doğu illerinde AKP'nin savaş politikalarına dönük tepkiler artıyor ve çoğu yerde açık bir devlet terörü ile bu tepkiler bastırılırken Dersim'de valilik yasaklama gibi önlemlerle tepkilerin önünü almak istiyor. TKP Dersim il yönetimi, parti binasında yapmayı planladıkları söyleşi için alınan yasaklama kararının hukuksuz olduğunu, anayasa ve siyasi partiler yasasının tanıdığı siyaset yapma hakkının çiğnendiğini dile getirirken, sosyalizme yönelik ilgi ve sempatinin artmış olmasının da gerici çevreleri endişelendirdiğini söylüyor.