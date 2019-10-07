Dersim’de SMF ve HDP üyelerinin evlerine polis baskını

Dersim’de SMF ve HDP üye ve yöneticilerinin evlerine sabah saatlerinde polis baskını gerçekleşti. Baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, gözaltıların sürdüğü öğrenildi.

Dersim’de Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetici ve üyelerinin evlerine sabah saatlerinde yapılan polis baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kentte sabah saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda 9 kişinin gözaltına alındığı, gözaltıların devam ettiği bilgisi verildi.

Baskınlarda gözaltına alınan isimler şöyle:

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski yöneticisi Celal Aydın, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski İl Eşbaşkanı Murat Polat, HDP yöneticileri Balaban Turgut ve Cemal Güngörmüş, İl Genel Meclis üyesi Mehmet Ali Yazır ile birlikte Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yöneticisi Mustafa Ataç ile Özcan Ateş, Feride Kıt, Berivan Kıt Güngörmüş.