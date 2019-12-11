Dersim’de Belediye ücretsiz ulaşım istiyor, dolmuşçularsa zam!

Dersim Belediyesi'nin halkçı belediyecilik ilkeleri doğrultusunda düzenlemeleri devam ederken, ücretsiz ulaşım konusunda adımlar atan belediyenin yeni düzenlemesini beğenmeyen dolmuş şoförleri kontak kapatma eylemi yaptı.

Dersim Belediyesi, dolmuşçuların ücret zammı talebini, "yolcu taşımacılığı yapan kurumun yaşadığı ekonomik zorlukları da değerlendirerek" dikkate aldığını ve taleplerin bir kısmını karşıladığını ancak öğrenci tarifesine zam uygulanmamasına karar verdiğini duyurmuştu, bugün dolmuşçular kontak kapatma eylemi yaptı..

Belediyenin yaptığı açıklamada şöyle deniliyordu: Dersim Belediyesi’nde 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşen belediye meclisi toplantılarına gündem olarak sunulan ‘Belediye Başkanlığı’nın 05.09.2019 tarih ve 2019/109 nolu belediye meclis kararı ile ilimiz merkez Aktuluk -Atatürk Mahallesi minibüs durağı ve Cumhuriyet Mahallesi minibüs durağında yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarının akaryakıt, lastik, araç bakım, sigorta gibi giderlerinin fazla olması nedeniyle yolcu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesi için oluşturulan komisyon çalışmasının değerlendirilmesi’ maddesinin görüşülmesi sonucunda yolcu taşımacılığı yapan kurumun da ekonomik zorlukları gözetilerek taleplerin bir kısmı karşılanmış, öğrenci tarifesine ise zam uygulanmamasına karar verilmiştir.

Dersim Belediyesi seçim sürecinde de belirttiği gibi halkçı belediyecilik ilkeleri doğrultusunda düzenlemeler yapmıştı.

Buna göre şehir içi ulaşım; yalnızca belediye otobüslerinin olduğu hatlarda ücretsiz, özel dolmuşların bulunduğu hatlarda ise 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun gereğince ücretsiz yapılamadığından sivil 1,25 kuruş öğrenci ile 1 lira ile ücretlendirilmişti. Ayrıca çarşamba günleri tüm otobüsler kadınların kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktaydı.

DOLMUŞ ŞÖFÖRLERİ KARARDAN MEMNUN DEĞİL

Yeni döneme dair Belediye Meclisi’nin bu kararını beğenmeyen dolmuş şoförleri ise bugün kontak kapatma eyleminde bulundu ve sabah saatlerinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dersim Belediyesi kamucu ve ucuz ulaşımın sağlanması konusunda kararlı. Bu kapsamda çalışmalar yürüttüğünü duyuran Belediye, halkın mağdur olmaması için ek otobüs seferleri gerçekleştireceğini bildirdi.