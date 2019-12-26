Dersim Belediyesi'nden yılbaşı ve 1 Mayıs ikramiyesi: Kadına şiddet uygulayanlar alamayacak

Dersim Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesinde yer alan maddeler dikkat çekti. İşçiler yılbaşında 1250 lira, 1 Mayıs'ta ise 2 bin lira ikramiye alacak. Alkol ve kumar bağımlısı olanlar ve kadına şiddet uygulayıp, çok eşli olanlar ise bu haklardan yararlanamayacak.

Dersim Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen), Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Belediye meclis salonunda gerçekleşen protokole, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcılarımız Canan Ay Doğan, Ümit Kaya, Tüm Bel-Sen Dersim Şube Başkanı Mazlum Doğan, sendika temsilcileri ve belediye emekçileri katıldı.

Yapılan sözleşmenin ardından konuşan Tüm Bel-Sen Dersim Şube Başkanı Mazlum Doğan, “Açlık sınırlarının, rakamların yükseldiği bu dönemde belediyemizde 44 kişiyle yapılan bu toplu sözleşme çok anlamlıdır. 2020-2021 yılını kapsayan bu sözleşmenin, birliğimize, dayanışmamıza, emeğimizin kutsallığına hizmet edeceğine inancım tamdır” ifadesini kullandı.

“Ortak iş yapmayı önemli buluyoruz. Tartışmadan çok müzakereyle devam eden bu sürece katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yaşadığımız dünya sadece insan merkezli değil, ekolojik açıdan ekolojik dengeyi korumak temel hedeflerimizden biri olmalı. Bizler bunu farkındalığıyla tüm canlıların yaşamını önemseyen bir programı savunuyoruz” diyen Belediye Başkanı Maçoğlu, sözleşmedeki maddelerin önemine değindi.

Sözleşmede yer alan maddeler şöyle:

1- Çalışan, birden çok eşli evlilik yapar ise sözleşmeden doğan haklardan faydalandırılmayacaktır.

2- Çalışanların hizmet verdikleri alanda, halk ile daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla ana dil ve yerel dillerde öğrenim görmelerine belediye olanak sağlar.

3- Belediye yönetim ve çalışanlar, verdiği hizmetlerde ekolojik dengeyi korumayı esas alır.

4- Aralık ayında maaş ve temel haklar ile birlikte 1250 TL yılbaşı ikramiyesi ödenir.

5- 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Bayramı’nda 2000 TL net bayram ikramiyesi ödenir.

6- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlar izinli sayılır.

7- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın çalışanlar izinli sayılır.

8- Çalışanların alkol, kumar vb alışkanlıklar ile aile içi şiddet uyguladığı anlaşıldığı takdirde, sözleşmeden elde ettiği hak ve alacaklarda