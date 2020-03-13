Derin hesaplaşma mı: Dink cinayetinde yargılanan askeri öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay Şeref Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Gazeteci Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, dün Düzce'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.B, E.K. ve A.G. savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

DİNK CİNAYETİ SANIĞI OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ

Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda görevli istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Ateş, davada 'anayasayı ihlal', 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından yargılanıyordu.