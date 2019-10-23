Depremin üzerinden 8 yıl geçti, hâlâ konteynerde yaşıyorlar

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremin üzerinden tam 8 yıl geçti. 604 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden geçen bunca yıla rağmen bazı aileler elektriği, suyu olmayan ve altyapısı çökmüş konteyner evlerde yaşamaya devam ediyor.

Van’da 2011 yılında meydana gelen, 604 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 binden fazla kişinin yaralandığı ve 2 bin 262 ev, işyeri ve konutun enkaza döndüğü depreminin üzerinden 8 yıl geçti. Merkez üssü Erciş olan depremin ardından hala konteynırlarda yaşayan aileler var.

'FAKİRLER BURADA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLMİŞ, ZENGİNLER GİTTİ'

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Van Bölge Hastanesi’nin karşısında kurulan konteynerlerde yaşayan 6 aile elektriksiz, susuz ve kötü koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. E



Yıkık dökük olan 20 metrekarelik konteynırda yaşam mücadelesi veren Adilşah Demirhan (70) devletin hiçbir şekilde kendilerine destek çıkmadığını söyledi. Demirhan, “Ben ve ailem 8 yıldır konteynerde yaşıyoruz. Fakirler burada yaşamaya mahkûm edilmiş. Zenginler gitti biz burada kaldık. Ben ve çocuklarım burada yaşıyoruz. Devlet zenginler için iyidir, fakirlere kimse bakmıyor. Bize TOKİ çıkmadı, tavanı su alan, alt zemini kırılmış konteynerde yaşamımı idame ettirmeye çalışıyorum. Bazen elektriğimiz hiç gelmiyor. Suyumuz da öyle. Devletin bize ev vermesi gerekiyor. Bu ekonomik durumla gidecek hiçbir yerimiz yok. Yaşlıyım ve bir yere de gidemiyorum. Aylık 500 TL yaşlılık maaşı alıyorum ama neyime yetecek bu para? Konteyner kentte birçok zaman hırsızlık olayları yaşanıyor ve biz yaşamamızdan endişe duyuyoruz. Bizim sesimizi duyun artık" dedi.



'YARALAR SARILMADI'



Yaraların sarılmadığına dikkati çeken İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şube Başkanı İsmail Bilmez, etkinin daha uzun yıllar süreceğini söyledi. Bilmez, “Deprem yaraları hala devam ediyor. Deprem yaraları sarıldı mı? Gerçek anlamıyla sorgularsak, orada evlerinden, barklarından edilip, işte orada TOKİ konutlarına yönlendirmiş insanları dinlemek gerek. Bizim duyduklarımız, bizim öğrendiğimiz kadarıyla insanlar ciddi bir borçla yüz yüze bırakıldı. Bu durum da zaten canını yitirmiş, ciddi anlamda yaralanmış yurttaşların yaralarının sarılmadığının bir göstergedir” dedi.