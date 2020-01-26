Depremden etkilenen cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular başka illere naklediliyor

Depremden etkilenen Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan 814 hükümlü ve tutukludan 200’ü Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 126 hükümlü ve tutuklunun da tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin etkisi ile bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun tahliyesine karar verildi.

Cezaevinde kalan 814 hükümlü ve tutukludan 200’ü Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

SİVRİCE'DE DE TAHLİYE YAPILIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor. Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı" diye yazdı.