Depremdeki ölümler göz göre göre gelmiş: Yardım sözü verdiler, hiçbir şey yapmadılar

Elazığ'da bir depremzede, 2010 depremi sonrası binaların çoğunda hasar oluştuğunu belirtirken, 'Sıvalarla buradaki çatlakları kapattılar. Karakol, belediye ve bakanlıktan geldiler. Yardım yapacağız diye söz verdiler. Ancak alakası kalmadı. Kimse yardım yapmadı. İnsanlar mecbur burada oturmak zorunda kaldı' dedi.

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan Kalay Apartmanı’nda terzi dükkânı olan Ali Sertkaya, depremde yaşanan ölümlerin gerçek nedenini açıkladı.

Binada 2010’daki deprem sonrasında hasar olduğunu belirten Sertkaya, “Sıvalarla buradaki çatlakları kapattılar. Karakol, belediye ve bakanlıktan geldiler. Yardım yapacağız diye söz verdiler. Ancak alakası kalmadı. Kimse yardım yapmadı. İnsanlar mecbur burada oturmak zorunda kaldı” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Sertkaya, “Ölenler komşularım. Benim terzi dükkânım var. Makineler enkaz altında kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Her şey sizlerin gözünüzün önünde. Buradaki binalar eski ve 1990’lı yıllarda yapılan binalar. Binaların doğru düzgün temeli yok. Bir karış beton atıp üzerine bina yapmışlar" diye konuştu.

Hasan Aydın adlı bir başka depremzede ise, “Çadır alamadık, 20 günlük bebeğimle sokakta kaldık” ifadesini kullandı.