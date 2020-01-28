Elazığ ve Malatya cumhuriyet başsavcılıklarınca depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı.

Başlatılan iki ayrı soruşturma Dilek Apartmanı ve depremde hasar gören binaları kapsıyor.

Soruşturmaların hem Elazığ hem de Sivrice’de yıkılan binaları kapsadığı bildirildi.

İlgili kurumlardan belgeleri talep eden savcılık, müteahhitleri ve diğer sorumluları tespit edecek. Daha sonra yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından kusur ve sorumlulukları belirlenen ilgililer ifadeye çağrılacak.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.