Depremde Kemal Sunal’ın evi de yıkıldı

Elazığ’da 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde sanatçı Kemal Sunal’ın doğduğu evin de yıkıldığı öğrenildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Kemal Sunal’ın doğduğu evin de yıkıldığı öğrenildi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, “Orda Bir Köy Var Uzakta” başlıklı köşesinde deprem sonrası Malatya izlenimlerini anlattı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Kemal Sunal Caddesi’nde… Köylülere sorduk:

-Kemal Sunal’ın evi hangisi?… Doğduğu ev?

Yaşlı bir teyze ‘Aaah, ah’ diyerek iç çekti:

-Depremde yıkıldı… Yer ile yeksan oldu.

Çevremiz… Yıkılmış evlerle dolu.

Evlerin birinin altında ‘Otomobil iskeleti’ var.

Minare… Hasarlı… Birkaç yeri çatlak.

İleride ‘Sunal Hafriyat’ tabelası.

Bir başka tabela:

‘Sunal Kuyumculuk.’

Tabelanın birinde Kemal Sunal’ın resmi.

Köyden bir genç… ‘Hoş geldiniz’ dedi… Ve ‘Acımız büyük’ diye devam etti:

-Kemal Sunal’ın bibisinin (Halasının) oğlu Mustafa Kara… Evi depremde yıkıldı… Enkaz altında kaldı… Sizlere ömür.”