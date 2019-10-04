Depremde hasar gören Kaymakamlık binası Gençlik Merkezi'ne taşınıyor

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar gören ve daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının, Gençlik Merkezi'ne taşınmasına karar verildi.

26 Eylül Perşembe günü Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, daha önce "çürük" raporu verilen kaymakamlık binasının da hasar gördüğü ortaya çıktı.

Giriş katında çatlaklar meydana gelen bina hakkında kurum müdürleri ile toplantı yapan Kaymakam Sıdkı Zehin, binanın taşınması ve işlemlere başlanması talimatını verdi. Kaymakamlığın belediyeye ait Gençlik Merkezi'ne taşınmasına için belediyeden merkezin kendilerine hasis edilmesi talep edildi.

Marmara Ereğlisi Belediye Meclisi'nde kaymakamlıktan gelen talep onaylayarak, Gençlik Merkezi 3 yıllığına kaymakamlığa tahsis edildi.

ADLİYE BİNASINDA İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan kaymakamlık binasının hemen yanında bulunan Marmara Ereğlisi Adliyesi binasında da hasar tespit edildiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Depremde, ilçenin Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana gelmiş, yapılan incelemenin ardından öğrencilerin başka okula nakledilmesi kararı alınmıştı. İlkokulda okuyan 524 öğrenci, ikili eğitime geçilen Belediye Ortaokulu'na nakledilmişti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin kolonları patlayan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası da tahliye edilmişti.