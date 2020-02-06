Depremde hasar gören binadan düşen hurdacı yaşamını yitirdi

Malatya'da Elazığ Sivrice merkez üslü 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir binada, balkon demirlerini sökerken düşen hurdacı yaşamını yitirdi.
Ali Dönmez adlı hurdacı Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde hasar görerek tahliye edilen bir binanın 4. katında balkon demirlerini sökerken dengesini yitirerek düştü.
Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Dönmez'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.