Deprem sonrası ulaşım çilesi devam ediyor: Öğrenciler kampanya başlattı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından fakültelerinin sağlam olmaması nedeni ile Cerrahpaşa Büyükçekmece kampüsüne yerleştirilen İstanbul Üniversitesi öğrencileri, okula ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Üstelik bu durum işçi havzası olan bölgedeki vatandaşların da mağdur olmasına neden oluyor.

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen depremden sonra fakültelerinin sağlam olmaması nedeni ile İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin bir kısmı, Cerrahpaşa Büyükçekmece kampüsüne yerleştirildi.

Bu durumun ardından pek çok sorunla karşılaşan öğrencileri en çok da ulaşım sorunu mağdur ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğrencilerinin gerekli yerlere dilekçe vermesine, Büyükşehir'e bağlı Beyaz Masa'ya birçok şikayette bulunmasına rağmen aylardır herhangi bir adım atılmış değil.

MAĞDUR OLAN YALNIZCA ÖĞRENCİLER DEĞİL

Hadımköy ulaşım hattında mağdur olanlar sadece öğrenciler değil. Birçok fabrika havzasının Hadımköy yerleşkesinde olması nedeni ile fabrikalardaki işçiler de bu durumdan dolayı mağdur oluyor. Ulaşım araçlarının yetersizliği nedeni ile öğrenciler derslerine yetişemiyor, işçiler ise işlerine geç kalıyor.

Öğrencilerin bu taleplerine karşı fakülte dekanları ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü de bir görüşme gerçekleştirdi. Rektör ile Beyaz Masa Ulaşım Daire Başkanı'nın toplantısı sonucunda mevcut ulaşım seferleri süreleri 2 saat uzatılmasına rağmen sorun çözülebilmiş değil. Üstelik Jeofizik Mühendisliği Fakültesi'nin de Büyükçekmece yerleşkesine taşınması sonucunda öğrencilerin okula ulaşması için oluşan kuyruk uzamış durumda.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Öğrencileri sorunun çözülmemesi üzerine okullarında bir dilekçe kampanyası başlattı.

Sosyal medyadan da tepki gösteren Cerrahpaşa öğrencileri, ulaşım problemini çözülmesi için adım atılmasını istiyor.