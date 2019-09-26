Deprem sırasında kalp krizi geçiren bir yurttaş öldü, 43 kişi yaralandı

İstanbul'da saat 13.39'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçiren bir kadın yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre deprem sırasında 56 yaşındaki Meral Okur Arnavuköy'deki evinde kalp krizi geçirdi. Okur eve çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Depremde ayrıca 43 kişinin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Yaralıların tedavileri kentteki 8 hastanede devam ediyor. Avcılar Devlet Hastanesi'nde 2, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde 2, Bezmialem Hastanesi'nde 9, Samatya Hastanesi'nde 15, GOP Taksim İlkyardım Hastanesi'nde 5, Taksim İlkyardım Hastanesi'nde 4, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde 4, Ümraniye Devlet Hastanesi'nde 2 kişi tedavi altında.
Yaralanmaların çoğunun panikle kaçarken yaşandığı ifade edildi.