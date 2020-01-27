Deprem bölgesine gönderilen özel kargoları Kızılay'a teslim ediyorlar

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından 'ücretsiz' hizmet verdiği söyleyen kargo şirketleriyle temasa geçerek bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlar, yardımların İstanbul'da bir merkezde toplandığını öğrendi. Hâlâ yardım gitmemiş köy ve mahalleleri kendi imkanlarıyla öğrenen ve bu adreslere yardım yollamak isteyen vatandaşlar, şirketlerden 'Kızılay'a iletiyoruz' yanıtını aldı.

Kargo şirketlerinin Elazığ depreminin ardından "ücretsiz kargo gönderiyoruz" kampanyalarının altından karmaşa çıktı.

soL'a ulaşan bilgilere göre, Elazığ'a ücretsiz kargo gönderdiklerini söyleyen firmaları arayan vatandaşlar, adres bilgisi vermek istediğinde göndermek istedikleri paketlerin Kızılay'a teslim edildiğini öğrendi.

'İSTANBUL'DA TOPLANACAK'

Bölgeyle temasa geçen, doğrudan ihtiyacı olan mahalle ve köylere kargo yollamak isteyenler MNG şubelerini aradığında, "Kargolarınızı İstanbul'da oluşturduğumuz merkezde topluyoruz. Söylediğiniz adreslere ücretsiz gönderim yapamayız" cevabını aldı.

İstanbul merkezde toplanan kargoları ise Kızılay'a teslim ettiklerini söylediler.

Kurumlar, yardım gönderilerini 27 Ocak Pazartesi günü itibariyle şubelerimizden gerçekleştirebilirler. pic.twitter.com/4iEMtg6MyT — MNG Kargo (@mngkargo) January 25, 2020

Kızılay'ın güvenilirliği kamuoyu nezdinde depremin ardından bir kez daha sorgulanırken, bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlara "ücretsiz" denilen "hizmet" soru işaretleri yarattı.

Öte yandan Elazığ depreminde en çok zarar gören Sivrice’ye bağlı Çevrimtaş Köyü’nde evlerin neredeyse hepsi yıkılırken, pek çok köye hâlâ yardım ulaşabilmiş değil.

Depremin en şiddetli hissedildiği illerden Malatya Pütürge'ye bağlı Örmeli ve Bölükkaya köylüleri de soL'a konuşmuş ve gelen yardımların yetersiz olduğunu anlatmıştı.