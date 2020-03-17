Denizli Valisi: 2 şüpheli koronavirüs vakası bulunuyor

Denizli Valisi Hasan Karahan kentte iki şüpheli koronavirüs vakası bulunduğunu söyledi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte iki şüpheli koronavirüs vakası bulunduğunu ve bunların hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Denizli Valiliği'nde bugün düzenlenen Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapan Karahan kentte şu ana kadar 2 şüpheli vaka olduğunu söyledi.

Karahan, daha önce umre ziyaretinden dönmüş olan 192 vatandaşın tamamının sağlık ekipleri tarafından havaalanında kontrolden geçirilip, bilgilendirmelerinin yapıldığını, 14 gün süre ile evlerinde kalmaları ve hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmemeleri hususunda uyarıldığını belirtti.

Umreden dönenlerin 14 günlük takip süreçlerinin devam ettiğini belirten Karahan, Denizli'de şu ana kadar iki şüpheli vaka olduğunu ve bunların hastanede tetkik ve tedavilerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

