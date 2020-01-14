Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi Adli Tıp'ta

Kilyos açıklarında batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Halen kayıp olan Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Cuma günü Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde bulunan balıkçılardan İlyas Domaç’ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

4 gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Halen kayıp olan balıkçılardan Yusuf Coşkun'u arama çalışmalarıysa sürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece süresince bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile gün aydınlanana kadar su üstü aramasının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ile su üstü araması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasıyla çalışmaların süreceği kaydedildi.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3’ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Cumartesi günü de kayıp balıkçılardan birinin cesedine ulaşılmıştı.