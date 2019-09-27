Denizbank komitesi: Patron deprem konusunda da sınıfta kaldı

Yaklaşık 5.000 kişinin çalıştığı Denizbank Genel Müdürlük binasında yaşananları aktaran Denizbank İşyeri Komitesi, yönetimin herhangi bir olağanüstü hal veya depreme hazır olmadığını açıkladı. Herhangi bir tahliye işlemi yapılmadığını belirten komite, banka yönetiminin, yakınlarına ulaşmaya çalışan insanlara ise 'İşe dönün' dediğini belirtti.

DenizBank İşyeri Komitesi dün İstanbul'da yaşanan depremin ardından, yaklaşık 5.000 kişinin çalıştığı DenizKule’nin, herhangi bir olağanüstü hal veya depreme hazır olmadığını açıkladı.

'İŞE DÖNÜN'

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na, DenizBank Genel Müdürlük binasında deprem sırasında yaşanan gelişmeleri ve karmaşayı aktaran DenizBank İşyeri Komitesi, asansörlerin bile durdurulmadığını, herhangi bir tahliye işlemi yapılmadığını anlattı. 1 saat boyunca sessiz kalan banka yönetiminin, yakınlarına ulaşmaya çalışan insanlara ise "İşe dönün" dediği öğrenildi.

DenizBank İşyeri Komitesi'nin, "DenizBank deprem konusunda da sınıfta kaldı" başlıklı açıklaması şöyle:

İstanbul’da yaşanan deprem DenizBank’ın Genel Müdürlük binasında patronun çalışanlara bakış açısının adeta trajik bir özeti oldu. Yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem ile birlikte, yaklaşık 5.000 kişinin çalıştığı DenizKule’nin, herhangi bir olağanüstü hal veya depreme hazır olmadığı ortaya çıktı.

Banka emekçilerini istifleme suretiyle her gün katlara taşıyan “akıllı” asansörler durdurulmadı, çalışmaya devam etti.

Deprem anı ya da öncesinde herhangi bir uyarı verilmeyen binada tahliyeye yönelik bir çalışma yapılmadı.

Binadaki herkes “şimdi ne olacak” diye sorarken ve çevre binaların tahliye edilişini, planlanan toplanma alanlarına hareketini izlerken neredeyse bir saat sessiz kalan banka yönetimi ailelerine, yakınlarına ulaşmaya çalışan banka emekçilerine, dalga geçercesine hoparlörden birden fazla kez “binada bir problem yok, işe dönün” çağrısı yaptı.

Anonsların akabinde gelen yazılı bildirim ise banka emekçilerini yönetimin cehaleti ile sınadı. “Binamız LEED Sertifikalıdır, çalışmanızda hiçbir sakınca bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilen açıklama, bize DenizBank yönetiminin, LEED Sertifikası’nın ( Leadership in Energy and Environmental Design) deprem güvenliği ve çalışanların depremde binada kalmalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını bilmediğini gösterdi.

Artık işi trajediden bir trajikomedi haline taşıyan ise bu sertifikanın bile yeterlilikleri yerine getiremediğinden güncellenemediği yönündeki bilgiler oldu.

Tepkilere daha fazla dayanamayan yönetim mesai saatini erkene aldı ancak bir binanın tahliyesinin ya da binadakilerin yönlendirilmesinin dahi örgütlenememesi, DenizBank yöneticilerinin banka emekçilerine dönük tavrını tekrar gözler önüne sermiş oldu.

Bu örnek de gösteriyor ki, bir binayı dahi yönetemeyen emekçi düşmanı patronların, ülkeyi yönetmesine izin verilmesi yaşamsal bir mesele haline gelmiş durumdadır.