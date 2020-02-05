'Deniz unsurları' tezkeresi Meclis'ten geçti

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi'nde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Süresi 10 Şubat 2021'e kadar uzatılan tezkerenin amaç bölümünde "bölgede seyreden Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulması" ifadesi yer alıyor.

