Deniz Feneri yargıçlarına çete suçlaması

Deniz Feneri davasına bakan yargıçlar için verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Yargıçların "maksatlı biçimde usul ve yasaya aykırı şekilde karar vererek çete üyelerine haksız menfaat sağladıkları” belirtildi.

Almanya’da, “asrın yolsuzluğu” olarak nitelendirilen Deniz Feneri Derneği davasının Türkiye ayağında, sanıkları beraat ettiren İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı İsmail Hakkı Yolmaz ile üye İsmet Karabulut’un meslekten ihraç olmalarına neden olan davada aldıkları hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kararında sanal kumar çetesi baronu Veysel Şahin ve yakınları hakkında “yargılamayı yenileme ve infazın durdurulması” kararı veren Yolmaz ve Karabulut’un, “maksatlı biçimde usul ve yasaya aykırı şekilde karar vererek çete üyelerine haksız menfaat sağladıkları” belirtildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Sanal Kumar Çetesi” davasında Veysel Şahin ve adamları, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatları, yargılamanın yenilenmesini istedi, ancak talep reddedildi. Avukatlar bu kez “ret” kararına itiraz edince dosya, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Bu mahkeme başvuruyu kabul etti, sanıklar hakkındaki cezaların infazını da durdurdu. 5. Ağır Ceza Mahkemesi de kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Konu, daha sonra Hâkimler Savcılar Kurulu gündemine geldi. Kurul, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan, İsmail Hakkı Yolmaz ve üye İsmet Karabulut hakkında soruşturma başlattı. Hukuka aykırı karar verdikleri gerekçesiyle açığa alınan iki isim hakkında yapılan soruşturma sonucunda “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açıldı. Dava ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nde görüldü. Yargılama sonucu, Yolmaz 5 ay hapse mahkûm edilirken, cezası paraya çevrildi. 1 yıl 8 ay hapse çarptırılan Karabulut’un cezası da ertelendi.

TEAMÜLLERE AYKIRI

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Daire, Yolmaz ve Karabulut’un mahkûmiyet gerekçesini açıkladı. Oy birliği ile alınan kararda, başkan Yolmaz’ın “çete üyeleri hakkındaki kararın verilmesinde tüm inisiyatifi üye İsmet Karabulut’a bırakarak, teamüllere aykırı bir karara imza attığı ve bu şekilde görevi kötüye kullandığının anlaşıldığı” belirtildi. Karabulut’un ise sanal kumar çetesi hakkındaki dosyayı bizzat takip ettiği vurgulanan kararda, “talep geldikten sonra, birkaç saat içinde dosyayı inceleyip alışılmışın dışında yazdığı 8 sayfalık kararı da başkan ve diğer üyenin yeterli araştırma yapmasına imkân bırakmadan, doğrudan imzalamalarını sağladığı” kaydedildi. Kararda, üye Karabulut’un aynı durumda bekleyen başka dosyalar olmasına karşın, bu dosyaya öncelik tanıdığı ve ayrı bir önem atfettiği belirtildi. 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “maksatlı biçimde, usul ve yasaya açıkça aykırı şekilde” verilen bu kararla, “çete üyesi sanıklar hakkında verilen hükmün infazına başlanamadığı ve bu şekilde çete sanıklarının haksız menfaat elde etmesine neden oldukları” ifade edildi.