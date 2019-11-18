Demiryolları zarar rekoru kırdı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın zararı büyüdü. Yıllardır bütçesi kara deliğe dönüşen Devlet Demiryolları 2 milyar 558 milyon lira zarar etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2018 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'na göre 2017'de 2 milyar lira zarar açıklayan Devlet Demiryolları'nın zararı 2018'de yüzde 27 artış göstererek 2 milyar 558 milyon lira oldu.

2018'de zarar rekoru kıran TCDD'nin geçmiş yıllarla birlikte toplam bilanço zararı ise 20 milyar lirayı aştı.

PERSONEL SAYISI DÜŞÜYOR

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, yıllardır zarar etmesi nedeniyle iç kaynak yaratamayan kurum kaynak ihtiyacını sürekli olarak bakanlıkların bütçesinden yapılan transferler ile karşılıyor. Kurum tarafından 2018 yılında 7.4 milyar lira yatırım harcaması yapılırken bunun 3.9 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sermaye aktarımı yoluyla karşılandı.

2016 yılında 25 bin kişinin çalıştığı TCDD'de personel sayısı 2017'de 14 bin 468'e inmişti. Geçen yıl sayı yüzde 1.4 daha azalarak 14 bin 263 oldu. 2018'de kurumun toplam istihdam gideri yüzde 13.1 artarak 1 milyar 356 milyon lira oldu.

DEMİRYOLU KAZANIMLARI TASFİYE EDİLİYOR

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener TCDD’nin yeniden yapılandırılması politikası uyarınca 163 yıllık demiryolu kazanımlarının tasfiye edildiğini, 1959 yılında 66 bin 595 olan TCDD’nin çalışan sayısının, binlerce yol ve geçit bakım görevlisinin çalışması gereken hatlarda bakım görevlisi sayısının ise 39’a düşürüldüğünü söylemişti.

TCDD'nin 2018 yılı itibariyle 9 bin 131'i konvansiyonel ana hat, 2 bin 396'sı tali hat olmak üzere toplam 11 bin 527 kilometrelik konvansiyonel hattı ve bin 213 kilometre Yüksek Hızlı Tren hattı bulunuyor.