Demirtaş'tan mahkemeye 'evrak karartma' suçlaması

Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılandığı ana davaya devam edildi. Avukatlarının UYAP'ta dosyasını görmesinin engellenmesine tepki gösteren Demirtaş, 'Açık bir karartma uygulanıyor. Görünen o ki hem Saray'da hem Adalet Bakanlığı'nda kurulan Demirtaş-Yüksekdağ Masası böylesi bir uygulama sürdürüyor' dedi.

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı ana davaya Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Demirtaş, 33 dosyanın birleşmesiyle oluşturulan ve AİHM’nin Türkiye’yi mahkum ettiği ana dava dosyasında karartma uygulandığını söyledi.

Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmaya Demirtaş, bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

‘TUTUKLANDIM DA HABERİM Mİ YOK?’

Gazete Duvar'ın haberine göre, önceki duruşmalarda olduğu gibi basın kartı bulunmayan bazı gazeteciler ve Danimarka, Hollanda büyükelçiliklerinden gelen diplomatlar salona alınmadı.

Savunmasına yabancı heyetin içeri alınmamasını eleştirerek başlayan Demirtaş daha sonra UYAP sisteminde avukatlarının göremediği evraklara dair eleştiride bulundu.

‘DEMİRTAŞ-YÜKSEKDAĞ MASASI YAPIYOR’

Demirtaş, şunları söyledi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ona bağlı savcılar benimle ilgili tüm dosyalara talimatları doğrultusunda herhangi bir katiple çok rahat bir şekilde ulaşabilirken, dosyaya giren çıkan her türlü evrakı adliye sarayında çok rahat görülebilirken, hatta UYAP portalında sadece savcıların görebileceği, avukatların göremeyeceği, sadece heyetin görebileceği UYAP portalında daha geniş bir ulaşma imkanı sağlanırken avukatlara duruşma başladığı andan itibaren fiili bir kısıtlılık uygulanmaktadır. Şimdi okuduğunuz örneğin bilirkişi raporları eğer UYAP’a işlenmiş olsaydı beni ziyarete gelen avukatlar onun birer çıktısını bana getireceklerdi, ben de onu okuyacaktım, hazırlığımı yapacaktım vs.. Dolayısıyla silahların eşitliği ilkesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı fiziki olarak veya UYAP’tan dosyanın bütün safahatına hakim olurken, ulaşırken avukatlarım ulaşamamaktadır. Dosyama iki duruşma arası karartma uygulanıyor, açık bir karartma uygulanıyor. Bunun Adalet Bakanlığı talimatıyla olduğuna dair şüphelerim, iddialarım var. İleride de bunu belgelemeye çalışacağız. Bu dosyanın herkesin, özellikle avukatların göremeyeceği şekilde bir karartma uygulanması Adalet Bakanlığı UYAP sisteminin güncellenmeye başlaması ile gündeme gelmiştir. Görünen o ki hem Saray’da hem Adalet Bakanlığında kurulan Demirtaş-Yüksekdağ Masası böylesi bir uygulama sürdürüyor. Bu da dava evraklarına delillere ulaşmamızı imkansız ya da zor hale getiriyor. Bu adil yargılanma hakkı ihlalidir. Açık bir şekilde savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım.”