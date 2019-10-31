Demirtaş'tan CHP'ye: O bir kere olur...

31 Mart seçimleri öncesi CHP ve İYİP adaylarına oy çağrısı yapan ve 'gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidin' diyen Demirtaş, CHP'nin askeri harekata karşı tutumuna tepki göstererek, 'Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur' dedi.

31 Mart seçimleri öncesi CHP ve İYİP adayları için "gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidin" diyen Selahattin Demirtaş, askeri harekat ve son gelişmeler sonrası CHP'ye tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Yeni Özgür Politika'ya yaptığı açıklamada, "Evet Kürtler öfkeli ve haklı olarak kırılmış, yaralanmışlardır. Bu yaraları sarmanın yolu her zaman duyguyla hareket etmek değildir. Yeri geldiğinde aklımızı öne çıkararak kararlar almak zorundayız" derken, "Ancak hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur. Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir" dedi.

Demirtaş, "Kürtler kimsenin marabası, kuyruğu ya da payandası değildir. Bu savaşa koşulsuz destek sunanlar halka özeleştiri borçludurlar. Kürtlere sadece savaşı ve ölümü reva görenleri, Kürtler de günü geldiğinde tanımazlar. Dünyanın bütün güçleriyle görüşmeyi ve müzakere etmeyi meşru sayıp sıra Kürtlerle diyaloğa gelince 'Teröristlerle görüşme yapılmaz' diyen iktidarı da muhalefeti de Kürtler hatırlayacaktır" diye konuştu.