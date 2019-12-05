Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ölümcül risk doğurabilir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a takılan holter testi sonucunda kalp krizi riskinin yüksek olduğu belirtildi. Demirtaş'ın avukatı, 'Hekimlere göre problemin tekrarlanma riski var. Bu durumun hapishane koşullarında tekrarlanması halinde ölümcül riskler doğurabilir' dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, üç yıldır tutuklu bulunan Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu T24'ten Şirin Payzın'a anlattı.

Demirtaş'ın rahatsızlığının kalp damarlarının ani büzüşmesinden kaynaklı olduğunu belirten Karaman, "Hekimlere göre problemin tekrarlanma riski var. Bu durumun hapishane koşullarında tekrarlanması halinde ölümcül riskler doğurabilir. Siyasi isimler, hukuken ve siyasi olarak olası bir ölümcül durumun hesabını veremezler, ihtarda bulunmalıyız" dedi.

Demirtaş'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye talep etmediğini söyleyen Karaman, "Bizim avukatları olarak hukuksal ve ahlaki görevlerimiz var. Kendisi talep etmese de biz tahliyesini tabii ki de talep ediyoruz. Hiç içeride olmamalıydı. Şu an tabii ki de tahliye edilmeli. Girişimlerimiz var" ifadesini kullandı.

Karaman, "Zaten tutuklanmamalıydı, şu ana kadar da tutuklu bırakılmamalıydı. Suçsuzluğu nedeniyle kendisinden özür dilenerek tahliye edilmeliydi. Demirtaş'ın sağlık durumu böyleyken tutuklu kalması, yaşam hakkına yönelik kasıtlı bir müdahale olarak sayılabilir. Hukuki ve siyasi sonuçları ağır olabilir" diye konuştu.