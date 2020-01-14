Demirtaş'ın kitapları satıştan kaldırıldı

Selahattin Demirtaş'ın İBB'nin kitapçasında satıldığı için AKtroller tarafından hedef alınan kitapları, PTT'nin satış sitesinden kaldırıldı.

PTT’nin alışveriş sitesi PTTAvm.com, hala tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı kitapların satışını sitesinden kaldırdı.

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde geçirdiği dönem süresince Seher (Dipnot Yayınları) ve Devran (İletişim Yayınları) adında iki kitap yazıp yayımlamıştı.

Son olaraksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nda Demirtaş’ın kitaplarının satılmaya başlanması AKtroller tarafından hedef alınmıştı.

Demirtaş'ın kitapları TBMM Kütüphanesi'nde de bulunuyor.