Demirtaş’ın duruşması ertelendi: Tutuklanma belgeleri talep edildi

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın duruşması ertelendi. Mahkeme heyeti, Demirtaş’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile tutuklanmasına dair soruşturma evrakları ve tutuklanma belgelerini talep etti.

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı ana dava dosyası Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3’üncü gününde sona erdi. Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmaya Demirtaş, katılmadı. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde olan Demirtaş, sağlık sorunları gerekçesiyle mazeret bildirdi.



‘KISITLILIK SÖZ KONUSU’

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruşmada söz alan Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, UYAP sisteminde dosyanın kısıtlandığını ve artık basit bir şüphe olmadığını söyledi. Mahkeme heyetinin her seferinde bu konunun çözüleceği sözünü verdiğini ancak yapılmadığını vurgulayan Karaman, “Bize kısıtlama söz konusudur. UYAP’ta SEGBİS çözüm tutanakları ve duruşma tutanaklarını görüyoruz ancak dosyaya gelen belgeleri görmüyoruz” dedi. Mahkemenin bir üye tayin etmesini talep eden Karaman, “Elektronik imza ile avukat portalı üzerinden inceleme yapılsın, tutanak altına alınsın. Mahkeme bakanlıkla yazışma yapılsın. Mahkemenin bir keşif yapılmasına dair karar oluşturmasını talep ediyoruz” diye belirtti.

Avukatların talepleri ardından mahkeme heyeti ara karar vererek, duruşmayı 27-28 Mayıs’a erteledi.



KARARLAR

Mahkeme heyetinin ara kararları şöyle: “Selahattin Demirtaş’ın 9 Ocak tarihinde varsa doktor muayene raporu ve muayene evrakının mahkemeye gönderilmesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/46757 soruşturması üzerinden dosyamız sanığı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu sanık müdafileri tarafından belirtilmiş olmakla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak sanık Selahattin Demirtaş hakkında düzenlenen tutuklama müzekkereleri ile suç tarihlerinin mahkememize bildirilmesine, ayrıca soruşturma ile ilgili herhangi bir gizlilik kararı olup, olmadığının sorulmasına..."



