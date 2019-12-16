Demirtaş tahliye talep etmedi, 'siyasi rehineyim' dedi

HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cuma günü SEGBİS'le katıldığı duruşmada tahliye talep etmeyerek 'siyasi rehineyim' dedi. Demirtaş 'Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hakimler kaldırmayacaktır' diye konuştu.

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yargılandığı davanın Cuma günü görülen duruşmasına SEGBİS’le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Demirtaş, duruşmada yaptığı savunmada, “Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hâkimler kaldırmayacaktır” diyerek yargılamanın siyasi olduğunu savundu.

Demirtaş “Ben şu anda iktidarın açık talimatları ve yönlendirmeleri nedeniyle cezaevinde tutulan bir siyasi rehineyim. Benimle ve arkadaşlarımla ilgili yürütülen yargı adı altındaki faaliyetlerin hiçbiri hukuki ve kanuni değildir. Bize karşı siyaset eliyle ve yargı aracılığıyla aleni bir kumpas kurulmuştur. Bu tutuklama kararı da kumpasın bir devamıdır” dedi.

'İLERİDE YARGI KONUSU OLACAK'

Demirtaş şöyle devam etti: “Bize bu kumpasları kuranların bağımsız yargı önünde hesap vereceğinden kuşku duymuyorum. Yürütme gücünün Anayasa’ya aykırı şekilde pervasızca kullanılması nedeniyle hakkımızda açılmış soruşturmalar birer kumpas belgesi olarak ileride yargı konusu olacaktır.”

SEGBİS’e çıkmayı neden kabul ettiğini açıklayan Demirtaş savunmasını şöyle sürdürdü:

“Ben sadece bunları tarihe not düşmek için SEGBİS’e çıkmayı kabul ettim. Benim hakkımda tutuklama kararını hakimler vermedi, hâkimler kaldırmayacaktır. Ancak ben bu ülkede her zaman hukuka inanan hâkimlerin var olduğuna hem inandım, hem tanık oldum. Burada o günlerin yani hukukun üstünlüğünün hakim olacağı zamanları sabırla bekliyor ve mücadelemi sürdürüyorum. Hukukun ayaklar altına alındığı seçilmişlerin cezaevine atıldığı, katillerin ve tecavüzcülerin sokağa salındığı bir dönemde ben tahliye talep etmiyorum. Diyeceklerim bundan ibaret.”