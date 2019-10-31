Demirtaş için 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyada tahliye kararı

Selahattin Demirtaş hakkında 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye kararı verildi ancak Demirtaş başka bir dosyada tutukluluk hali devam ettiği için cezaevinden çıkamayacak.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde, 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye oldu. Demirtaş'ın başka dosyada tutukluluk hali devam etmesi nedeniyle cezaevinden çıkamayacağı belirtildi. Geçen Eylül ayında avukatının denetimli serbestlik başvurusu yaptığı gün Ankara Savcılığı tarafından Selahattin Demirtaş hakkında ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istenmişti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında nöbetçi mahkemece tutuklu yargılama kararı verilmişti.

İLGİLİ HABER Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında yeni tutuklama kararı