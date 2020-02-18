Demirtaş: Bu olaylar devlet içindeki çeteleşmeyi en net şekilde görünür kılar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’li milletvekilinin aracının durdurularak PM üyesi Yunus Durdu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’li milletvekilinin aracının durdurularak PM üyesi Yunus Durdu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

“Van milletvekilimiz Sayın Murat Sarısaç’ın aracı, haydutvari bir şekilde durdurulup Parti Meclisimizin aktif çalışanı Sayın Yunus Durdu, kanuna açıkça aykırı bir uygulamayla kaçırılırcasına gözaltına alınıyor. Bunu yapan kişiler plakasız bir araçla geliyor, kimlik bile göstermiyor, yüzlerini de saklıyorlar. Milletvekilimiz, bu vahim olayı videoyla teşhir edince panik başlıyor ve 'yalan haber teşkilatı' devreye giriyor" diyen Demirtaş, "Tek merkezden yönetildiği açık olan bir psikolojik operasyonla, tüm yandaş medyada 'HDP’li milletvekilinin aracında terörist yakalandı' deniliyor. AKP sözcüleri de aynı yalana sarılıveriyor. İnsan kaçırma suçu işleyenler hakkında soruşturma yapılması gerekirken milletvekilimiz hakkında soruşturma başlatılıyor. 'Ne olacak canım, Türkiye’de her gün çok daha vahim şeyler olmuyor mu' diyorsunuz? Demeyin, çünkü bu tür olaylar devlet içindeki çeteleşmeyi en net şekilde görünür kılar: Emniyet ayağı, basın ayağı, yargı ayağı ve siyasi ayak. İleride, 'bu ayaklar nerede' şeklinde sorular sorulmasın diye hatırlatıyorum sadece" ifadesini kullandı.