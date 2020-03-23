Dayanışma adımı: Koronavirüs nedeniyle mahallede işsiz kalanlara ücretsiz ekmek verilecek

Patronlar koronavirüs fırsatçılığıyla birçok işçiyi işten çıkarırken, Kadıköy'de bir fırın işsizlerle dayanışmak için aldığı kararı duyurdu.

Patronlar koronavirüs salgınını fırsata çevirip işçileri işsiz bırakırken, Kadıköy Yeldeğirmeni'nden bir dayanışma haberi geldi. Yeldeğirmeni Ekmek Fırını koronavirüs nedeniyle işsiz kallan mahallelilere 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vereceğini duyurdu. Mahalle Muhtarı Sultan Aksu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı fotoğrafta fırına asılan ilan yer alıyor: Yeldeğirmeni dayanışmayı büyütüyor!

Yeldeğirmeni Ekmek Fırını #coronavirüsü nedeniyle işsiz kallan mahalleliye 30 gün boyunca ücretsiz ekmek verecek #Covid_19 pic.twitter.com/paiU7NUVII — sultan aksu (@sultanaksuk) March 23, 2020