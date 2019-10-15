Davutoğlu'nun üniversitesinin tüm varlıklarına tedbir konuldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin tüm varlıklarına tedbir konuldu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Şehir Üniversitesi, Halkbank'ın Üniversite'nin tüm varlıklarına tedbir koyduğunu açıkladı.

Üniversite yönetimi bir açıklama yaparak duruma tepki gösterirken, "Kamu bankaları ülkenin ekonomik hayatının devamını sağlamak yanında eğitim sisteminin desteklenmesi için vardır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir üniversitede öğrenciler, öğretim elemanları, öğrenci aileleri finansal bir anlaşmazlık nedeniyle cezalandırma yoluna gidilmemiştir. Bu sadece mali bir karar değil, aynı zamanda eğitim-öğretim hayatına vurulmuş bir darbedir" dedi.

Çok daha zor durumda olan üniversitelerin bankalar tarafından korunduğunu belirten Şehir Üniversitesi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: