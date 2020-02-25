Davutoğlu’nun partisinden açıklama: 28 Şubat’ta bile böyle baskı görmedik

Ahmet Davutoğlu’nun Konya’daki evinin önündeki korumaların kaldırılmasının ardından Gelecek Partisi’nden ’28 Şubat tarihinde bile böyle bir baskı görmedik’ tepkisi geldi.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Konya’nın Meram ilçesindeki evinin önündeki korumaların kaldırılmasına partisinden tepki geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AKP eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı, Davutoğlu’nun evinin korunma tedbirinin 3-4 gün önce kaldırıldığını belirttiği açıklamasında “Alınan karar artık sözün bittiğinin bir göstergesi. Biz 28 Şubat tarihinde bile böyle bir baskı görmedik” dedi.

Başcı “Şu an birçok üyemiz ve teşkilatımıza baskı uygulanıyor. Bu neyin korkusudur? Ama ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok. Gelecek Partisi’ni durduramayacaklar” diye konuştu.