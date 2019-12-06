Davutoğlu'nun partisi kurulmadan ilk firesini verdi

AKP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partide ilginç bir gelişme yaşandı.
Eski CHP'li vekil İhsan Özkes, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin kurucuları arasında yer alacağını açıklamıştı.
Özkes bugün yaptığı açıklamada kararından vazgeçtiğini duyurdu.
Özkes açıklamasında, "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım" ifadesini kullandı.