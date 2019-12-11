Davutoğlu'nun ekibi partinin ne zaman kurulacağını ve olası isimleri açıkladı

Ahmet Davutoğlu'nun yakın ekibinde yer alan Selçuk Özdağ, yeni partinin cuma günü ilan edileceğini duyurdu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer alan, AKP'nin eski Genel Başkan Yardımcılığı, eski Manisa Milletvekilliği de yapmış olan Selçuk Özdağ, yeni partiye ilişkin açıklamada bulundu.

Odatv’ye konuşan Selçuk Özdağ, "Partimizin ismi için Bizim Parti, Bir Parti, Yaşam ve Adalet Partisi gibi seçeneklerin yanında sürpriz bir ismi de gündemde tutuyoruz” derken, partilerinin ismini Cuma günü yapacakları basın açıklamasıyla duyuracaklarını dile getirdi.

Yeni parti için genel merkez binasını da tuttuklarını dile getiren Özdağ, “Parasını ödedik yatay bir bina tuttuk bazıları gibi ‘yatay yatay’ deyip uzun binalarda oturmayacağız” ifadesini kullandı.