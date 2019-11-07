Davutoğlu'ndan 'sürpriz' ziyaret

AKP'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Karamollaoğlu, daha önce Davutoğlu'na 'yeni partiye gerek yok, Saadet Partisi'ne gelin' demişti.

AKP'den ihracının istenmesinin ardından istifa eden ve yeni parti çalışmasına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün saat 13.30'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Davutoğlu'nun ziyaretinin, 3 Kasım'da Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi'nde ikinci kez genel başkan seçilen Karamollaoğlu'nu hem tebrik amacı taşıdığı belirtiliyor. Görüşme sonrası iki ismin açıklama yapması bekleniyor. 'SAADET PARTİSİ'NE GELSİNLER, YENİ PARTİYE İHTİYAÇ YOK' DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarıyla ilgili duyumlar geldiğini belirterek "Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Siyaseti Saadet Partisi'nde yapabilirler" demişti.