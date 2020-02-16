Davutoğlu'ndan Erdoğan'a oğulları üzerinden gönderme

Partisinin İstanbul il başkanlığı açılışında konuşan eski başbakanlardan ve AKP 2. genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan ve AKP 2. genel başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Davutoğlu, "Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz" dedi.

Davutoğlu, Erdoğan'ın askerliğini bedelli olarak yaptığı bilinen oğulları Bilal Erdoğan'ı ve çürük raporu aldığı iddiaları ortaya atılan Ahmet Burak Erdoğan'ı kast ederek "Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz" dedi.

'İÇİNDEN ÇIKTIĞIMIZ PARTİLERİN DEVAMI DEĞİLİZ'

Partisinden istifa eden Davutoğlu ayrıca, "Nice hakaretlere rağmen ağzımızdan kem söz çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak. Dilimiz bozulmayacak. Geçmişi reddetmeyiz ama nasıl Demokrat Parti içinden çıktığı partinin devamı değilse biz de içinden çıktığımız partilerin devamı değiliz. Yeni bir geleceğe yürüyen gelecek öncüleriyiz. Anlaştığımız şeyler ilkelerdir. şatafat, kibir, şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluk ekonomi kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz" dedi.