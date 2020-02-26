Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye HDP yanıtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP kongresine katılmaları dolayısıyla kendisini eleştiren ve 'Serok Ahmet' diyen Bahçeli'ye yanıt verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Serok Ahmet’in PKK özlemi, Babacan’ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu’nun bölücülük merakı siyasette üçüncü bir blok arayışı değil düpedüz vatana ihanettir" sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu, HDP kongresine katılmalarına ilişkin ise, "Terörle çizgisi olmadıkça hiçbir partiyle bu alanda iş birliği yapmayız ama her yasal zeminde bulunur, herkesi dinler, nezaket kuralları içerisinde herkesle konuşuruz. Bu zor günler herkesin herkesle konuşma günleri" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkeye hizmetten başka gayri hiçbir şey gözetmemiş bir vatandaş olarak vatan haini olarak bana hitap edilmesini kabul etmem mümkün değildir. Artık ihanet kelimeleri yerine birbirimize saygıyla eleştir yönelttiğimiz bir üslup gelmeli. Bakın kim ihanet kelimesini saygısızca kullanmışsa o kelime kendine geri dönmüştür. Kimse yerli yersiz böyle suçlamalarda bulunmamalıdır. Elinde belgeleri varsa hukuki mercilere vermeli."

PKK’ya özlem diye örtülü bir itham var. Burada durmak lazım. PKK’ya karşı en kapsamlı talimatı veren başbakan benimdir. Ben o talimatı verdikten sonra her cumayı bazen Silopi’de bazen Van’da bazen Yüksekova’da oradaki askerlerimizle polislerimizle Kürt vatandaşlarımızla omuz omuza verdik.

Bugün PKK’ya özlem diye bir itham varsa bu özlem 23 Haziran’dan öncesinde İmralı’dan mektup alındığında susulduğu zaman, Osman Öcalan devletin televizyonuna çıkarıldığı zaman o özlemi duymuş olabilirler. Ama biz hiçbir zaman o özlemi duymadık yalnızca Kürt vatandaşlarımıza özlemle sarıldık. Herkes kendini sorgulamalıdır.

HDP ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Davutoğlu, HDP kongresine katılmalarının eleştirilmesine ilişkin ise, "Sayın Bahçeli ve bu konuyu eleştiren diğer partililer Meclis'te arkadaşlarımız bilirler danışma meclisi bir araya gelir ve bütün partilerin grup başkanvekilleri bir arada otururlar. Yine HDP adına başkanvekilli yaparken MHP'de orada söz alır söz verir. Bu yadırganmıyorsa bir davete icabet etmek neden yadırgansın? Terörle çizgisi olmadıkça hiçbir partiyle bu alanda iş birliği yapmayız ama her yasal zeminde bulunur, herkesi dinler, nezaket kuralları içerisinde herkesle konuşuruz. Bu zor günler herkesin herkesle konuşma günleri" dedi.