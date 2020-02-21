Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'siyasal islam' yanıtı

Abdullah Gül'ün 'siyasal islam çöktü' sözlerine ilişkin Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilkent Üniversitesi’nde bir etkinliğe katıldı.

Davutoğlu, bir akademisyenin, “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘Siyasal islam tüm dünyada çöktü’ ifadelerine görüşleriniz nelerdir?”sorusuna yanıt verdi.

Davutoğlu şöyle konuştu:

“Trump’ın zihni, siyasallık bakımından ve Hristiyanlığın siyasal kullanımı açısından İslam dünyasındaki liderlerin çok daha ötesindedir. Yine Netanyahu’nun zihni için de, Yahudiliğin siyasetle ilişkisi bağlamında aynı durum söz konusudur. Biz niye Trump’a Siyasal Hristiyan, Netanyahu’ya Siyasal Yahudi demiyoruz da, Müslüman dünyada din ile siyaset ilişkisini tanımlamak gerektiğinde Siyasal İslam diyoruz? Bir kere bunu sorgulamak gerek. Çok ezberci bir tutum olarak görüyorum bunu. Ne zaman Trump Siyasal Hristiyan olarak tanımlanır ve sorgulanırsa, bu tarafta da aynısını yapabiliriz.

Bütün Orta Doğu coğrafyasında bir sıkıntı var. Siyasal İslam başarısız oldu demek, Sisi gibi bir darbecinin, Esad gibi kendi halkını katleden birisinin başarısı anlamında mı söylenir?”